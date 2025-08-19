Abonē! E-avīze
Otrdiena, 19. augusts
Melānija, Imanta
weather-icon
+19° C, vējš 3.17 m/s, R-DR vēja virziens
Pieslēgties

ZiemelLatvija.lv bloku ikona Jaunākās ziņas

Aluksniesiem.lv raksta attēla aizvietotājs

Policija aizturējusi “naudas mūļus”, kas apkrāpuši vairākus desmitus iedzīvotāju

17:00 19.08.2025
Aluksniesiem.lv raksta attēla aizvietotājs

Aicina izvirzīt pedagogus nominācijām “Smiltenes novada balva Izglītībā”

16:27 19.08.2025
Aluksniesiem.lv raksta attēla aizvietotājs

Notiks "Smiltenes novada sporta svētki 2025"

16:16 19.08.2025
Aluksniesiem.lv raksta attēla aizvietotājs

Smiltene turpina svinēt; šoreiz svētki jaunajai paaudzei

16:09 19.08.2025
Aluksniesiem.lv raksta attēla aizvietotājs

Skolēniem iespēja apmeklēt Latvijā notiekošo jauno zinātnieku konkursu

16:00 19.08.2025
Aluksniesiem.lv raksta attēla aizvietotājs

Pēc lietainas nakts trešdienas gaitā laika apstākļi uzlabosies

15:07 19.08.2025
Aluksniesiem.lv raksta attēla aizvietotājs

Jaunākās grāmatas Smiltenes novada bibliotēkā

15:00 19.08.2025
Aluksniesiem.lv raksta attēla aizvietotājs

Sieru pīnē guļbišnīki knablaki, kakorka, putraimdesas …

14:08 19.08.2025
Aluksniesiem.lv raksta attēla aizvietotājs

Dzimšanas diena kā brīvdiena – “Bez Tabu” aicina uzņēmumus pievienoties iniciatīvai

13:00 19.08.2025
Aluksniesiem.lv raksta attēla aizvietotājs

Pasākums, kas piepilda “Ielīcu” sētu un cilvēkus

11:27 19.08.2025
Aluksniesiem.lv raksta attēla aizvietotājs

Svētdien Smiltenē - autokross

11:00 19.08.2025
Aluksniesiem.lv raksta attēla aizvietotājs

Gaujienas Jaunās pils vērienīgās 175 gadu jubilejas svinības

10:00 19.08.2025
Aluksniesiem.lv raksta attēla aizvietotājs

Riņģu saiešanas namā būs Klusās mūzikas koncerts

09:00 19.08.2025
Aluksniesiem.lv raksta attēla aizvietotājs

Nevajadzēja pārcelt

08:30 19.08.2025
Aluksniesiem.lv raksta attēla aizvietotājs

Saeimas deputāti Smiltenē piedāvā jaunu sazināšanās praksi

08:00 19.08.2025
Aluksniesiem.lv raksta attēla aizvietotājs

Arī otrpus robežas cilvēki cīnās ar Spānijas kailgliemežiem

16:00 18.08.2025
Aluksniesiem.lv raksta attēla aizvietotājs

Otrdiena būs nedēļas siltākā diena

15:15 18.08.2025
Aluksniesiem.lv raksta attēla aizvietotājs

Dabas muzejs aicina piedalīties iniciatīvā „Gatavojam putnu būrīšus rudenī”

15:00 18.08.2025
Aluksniesiem.lv raksta attēla aizvietotājs

Pirms jaunā mācību gada pedagogi tiksies Cimzes rudens lasījumos

14:00 18.08.2025
Aluksniesiem.lv raksta attēla aizvietotājs

Latvijas Banka izlaidīs māksliniecei Džemmai Skulmei veltītu kolekcijas monētu

13:53 18.08.2025
Aluksniesiem.lv raksta attēla aizvietotājs

Izpilddirektors pārcēlies uz citu ēku

12:00 18.08.2025
Aluksniesiem.lv raksta attēla aizvietotājs

18. augustā Smiltenes novada pašvaldības domes priekšsēdētājs aicina uz tiešsaistes sarunu

11:10 18.08.2025
Aluksniesiem.lv raksta attēla aizvietotājs

Tehnisku iemeslu dēļ Valkas himna skan stundu vēlāk

10:00 18.08.2025
Aluksniesiem.lv raksta attēla aizvietotājs

Raunas pagastā dega divstāvu mūra saimniecības ēka

09:33 18.08.2025
Aluksniesiem.lv raksta attēla aizvietotājs

FOTO un VIDEO: Māksla Ielīcās

08:35 18.08.2025
Aluksniesiem.lv raksta attēla aizvietotājs

Nepakļaujas kaitēm un sporto, rīkojot savas sporta spēles

08:00 18.08.2025
Aluksniesiem.lv raksta attēla aizvietotājs

Visa ģimene – “Tranzīta” daļa

14:00 17.08.2025
Aluksniesiem.lv raksta attēla aizvietotājs

Diskomforts, par ko nerunā: Ko darīt un ko nedarīt, ja karstumā noberzušās ciskas?

13:00 17.08.2025
Aluksniesiem.lv raksta attēla aizvietotājs

Aicina Tomātu svētki

12:00 17.08.2025
Aluksniesiem.lv raksta attēla aizvietotājs

Sadarbībā ar Ņujorkas mediju profesionāļiem Cēsīs notiks bezmaksas dokumentālā kino meistarklases jauniešiem

11:00 17.08.2025
Aluksniesiem.lv raksta attēla aizvietotājs

Skaistums, kas jāredz, – Raunas kolekcijas dārzs

10:00 17.08.2025
Aluksniesiem.lv raksta attēla aizvietotājs

76 % iedzīvotāju atbalsta sociālo tīklu aizliegšanu bērniem Latvijā

09:00 17.08.2025
Aluksniesiem.lv raksta attēla aizvietotājs

Drustu tautas namam izraugās vadītāju

08:00 17.08.2025
Aluksniesiem.lv raksta attēla aizvietotājs

FOTO un VIDEO: Sedā pilsētas svētki

07:49 17.08.2025
Aluksniesiem.lv raksta attēla aizvietotājs

Tērauda angārs jūsu uzņēmumam – risinājums, kas pacels jūsu biznesu nākamajā līmenī

00:00 17.08.2025
Aluksniesiem.lv raksta attēla aizvietotājs

Labākās latviešu filmas tiešsaistē

00:00 17.08.2025
Aluksniesiem.lv raksta attēla aizvietotājs

Kā Bitus Latvia paplašina redzējumu par koksni mūsdienu būvniecībā?

00:00 17.08.2025
Aluksniesiem.lv raksta attēla aizvietotājs

Kādus riskus palīdz novērst profesionāli grāmatvedības pakalpojumi?

00:00 17.08.2025
Aluksniesiem.lv raksta attēla aizvietotājs

FOTO: Mēru muižā atklāj izstādi, ko vērts redzēt

20:11 16.08.2025
Aluksniesiem.lv raksta attēla aizvietotājs

Ķēķa stāsti

14:00 16.08.2025
Aluksniesiem.lv raksta attēla aizvietotājs

“Vai kabaci vēlies?” jeb kā saglabāt rudens ražu svaigu pēc iespējas ilgāk

13:00 16.08.2025
Aluksniesiem.lv raksta attēla aizvietotājs

Horoskops līdz 21. augustam

12:00 16.08.2025
Aluksniesiem.lv raksta attēla aizvietotājs

Lielstraupes pils svētki atgriežas ar torņa mūziku, baroku un kūkām

11:00 16.08.2025
Aluksniesiem.lv raksta attēla aizvietotājs

Viena no Kalnamuižas mājām ieguvusi vēsturisku šarmu (2)

10:00 16.08.2025
Aluksniesiem.lv raksta attēla aizvietotājs

Pieprasījums Smart-ID lietotnē bez tavas darbības var būt mēģinājums piekļūt taviem datiem

09:00 16.08.2025
Aluksniesiem.lv raksta attēla aizvietotājs

FOTO un Video: Gaujienas jaunās pils 175 gadu svinības

08:17 16.08.2025
Aluksniesiem.lv raksta attēla aizvietotājs

Smiltenes centrs nonācis lielu pārmaiņu priekšvakarā (9)

08:00 16.08.2025
Aluksniesiem.lv raksta attēla aizvietotājs

FOTO: Raunā apbalvo konkursa “Dārza pērles” laureātus

07:21 16.08.2025
Aluksniesiem.lv raksta attēla aizvietotājs

Privātmāju īpašniekiem atmaksājas apdrošināt arī dārzu un tā aprīkojumu

00:00 16.08.2025
Aluksniesiem.lv raksta attēla aizvietotājs

«Velopatruļas» kampaņas ietvaros aicina par velti pārbaudīt velosipēdu tehnisko stāvokli

00:00 16.08.2025
Aluksniesiem.lv raksta attēla aizvietotājs

Jumta seguma iespējas dažādiem arhitektūras stiliem

00:00 16.08.2025
Aluksniesiem.lv raksta attēla aizvietotājs

Lejaskalnu trasē notiks “cb – xp” Latvijas kausa MTB XCO 4. posms

17:00 15.08.2025
Aluksniesiem.lv raksta attēla aizvietotājs

Smiltenes sportisti izcīna augstus rezultātus MTB sacensībās

16:00 15.08.2025
Aluksniesiem.lv raksta attēla aizvietotājs

Naktī vietām gaidāms pērkona negaiss

15:03 15.08.2025
Aluksniesiem.lv raksta attēla aizvietotājs

Lauksaimniekiem nodrošinātas atkāpes nosacījumu izpildē platību maksājumu saņemšanai 2026. gadā

15:00 15.08.2025
Aluksniesiem.lv raksta attēla aizvietotājs

Aicina nepeldēties Valžezerā

14:00 15.08.2025
Aluksniesiem.lv raksta attēla aizvietotājs

Valsts policijai Vidzemes reģiona pārvaldei parakstīts jauns sadarbības protokols ar Igaunijas kolēģiem

13:47 15.08.2025
Aluksniesiem.lv raksta attēla aizvietotājs

Nākamnedēļ Somijas delegācija iepazīs Latvijas pieredzi bijušo kūdras ieguves vietu ilgtspējīgā izmantošanā

13:00 15.08.2025
Aluksniesiem.lv raksta attēla aizvietotājs

Aicina uz bezmaksas Veselības dienām

12:00 15.08.2025
Aluksniesiem.lv raksta attēla aizvietotājs

Valkas novada pašvaldībā – četras aktuālas vakances (1)

11:00 15.08.2025

Abonē!

Digitalā satura abonements

no

0.99€

E-avīzes abonements

no

3.99€

Drukātā laikraksta abonements

9.99€

Aptauja

Novērtē šo rakstu “Smiltenes centrs nonācis lielu pārmaiņu priekšvakarā” #SIF_MAF2025
Rezultāti

Jaunākie komentāri

john komentē:

Studentu dzīve un aizdevumi. Vai studentam ir nepieciešams kredīts un kāds tieši?

Hello Vai jūs nesen esat noraidījis jūsu banka, un nav kur citur jūs varētu saņemt nepieciešamo aizdevumu, sazināties ar mums šodien un ļauj redzēt, kā mēs varam jums palīdzēt, tikai godīgi un[...]

14:19 19.08.2025

Dzintra komentē:

Smiltenes centrs nonācis lielu pārmaiņu priekšvakarā

Jā, diemžēl kultūra krītas visos līmeņos! Pašlaik valda tikai NAUDA, saprātīgu ideju NAV. Naudai līdzi vajadzētu estētikas/ kultūras/vizuālā skaistuma, cilvēciskā faktora klātesamību!! Veiksmi,[...]

11:24 19.08.2025

Ne no Smiltenes komentē:

Viena no Kalnamuižas mājām ieguvusi vēsturisku šarmu

Jauki, ka mājas iedzīvotāju ideju realizē jaunieši! Un tiešām, skaisti!

11:16 19.08.2025

Alise komentē:

Praktiski elementi, kuriem jābūt ikvienas sievietes garderobē

Zinu, ka Printtoo arī ir ļoti skaista māmiņdienai pa godu radīta t-kreklu kolekcija: https://printtoo.com/collections/mammai

21:37 18.08.2025

Jānis Kumsārs komentē:

Smiltenes centrs nonācis lielu pārmaiņu priekšvakarā

Šī "konteinerautoosta" ir piemineklis vienaldzības, birokrātijas un necieņas uzvarai pār mūsu kultūras un vēstures cienīšanu un saglabāšanu, pār mūsu tiesībām dzīvot estētiskā un cieņpilnā vidē. [...]

16:53 18.08.2025