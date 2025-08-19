Policija aizturējusi “naudas mūļus”, kas apkrāpuši vairākus desmitus iedzīvotāju

Dzimšanas diena kā brīvdiena – “Bez Tabu” aicina uzņēmumus pievienoties iniciatīvai
13:00 19.08.2025
18. augustā Smiltenes novada pašvaldības domes priekšsēdētājs aicina uz tiešsaistes sarunu
11:10 18.08.2025
Sadarbībā ar Ņujorkas mediju profesionāļiem Cēsīs notiks bezmaksas dokumentālā kino meistarklases jauniešiem
11:00 17.08.2025
Tērauda angārs jūsu uzņēmumam – risinājums, kas pacels jūsu biznesu nākamajā līmenī
00:00 17.08.2025
Pieprasījums Smart-ID lietotnē bez tavas darbības var būt mēģinājums piekļūt taviem datiem
09:00 16.08.2025
«Velopatruļas» kampaņas ietvaros aicina par velti pārbaudīt velosipēdu tehnisko stāvokli
00:00 16.08.2025
Lauksaimniekiem nodrošinātas atkāpes nosacījumu izpildē platību maksājumu saņemšanai 2026. gadā
15:00 15.08.2025
Valsts policijai Vidzemes reģiona pārvaldei parakstīts jauns sadarbības protokols ar Igaunijas kolēģiem
13:47 15.08.2025
Nākamnedēļ Somijas delegācija iepazīs Latvijas pieredzi bijušo kūdras ieguves vietu ilgtspējīgā izmantošanā
13:00 15.08.2025
john komentē:
Studentu dzīve un aizdevumi. Vai studentam ir nepieciešams kredīts un kāds tieši?
Dzintra komentē:
Smiltenes centrs nonācis lielu pārmaiņu priekšvakarā
Jā, diemžēl kultūra krītas visos līmeņos! Pašlaik valda tikai NAUDA, saprātīgu ideju NAV. Naudai līdzi vajadzētu estētikas/ kultūras/vizuālā skaistuma, cilvēciskā faktora klātesamību!! Veiksmi,[...]
Ne no Smiltenes komentē:
Viena no Kalnamuižas mājām ieguvusi vēsturisku šarmu
Jauki, ka mājas iedzīvotāju ideju realizē jaunieši! Un tiešām, skaisti!
Alise komentē:
Praktiski elementi, kuriem jābūt ikvienas sievietes garderobē
Zinu, ka Printtoo arī ir ļoti skaista māmiņdienai pa godu radīta t-kreklu kolekcija: https://printtoo.com/collections/mammai
Jānis Kumsārs komentē:
Smiltenes centrs nonācis lielu pārmaiņu priekšvakarā
Šī "konteinerautoosta" ir piemineklis vienaldzības, birokrātijas un necieņas uzvarai pār mūsu kultūras un vēstures cienīšanu un saglabāšanu, pār mūsu tiesībām dzīvot estētiskā un cieņpilnā vidē. [...]